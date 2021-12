La Roma fa gruppo: festa a casa Ibanez e super cena stellata

Niente cena di Natale prima dell’Atalanta ma ieri gran parte della squadra era al compleanno della figlia del difensore. Poi Mancini, Pellegrini, Cristante e Spinazzola si sono regalati una serata a casa di Gianluca

Non c’è stata la festa di Natale prevista per il 15, ma la Roma - o almeno una buona parte - ieri ha comunque fatto gruppo. Molti giocatori (Cristante, Mancini, Spinazzola, Fuzato, Vina, Pellegrini e Rui Patricio, tra gli altri) erano a casa Ibanez per il primo compleanno della figlia Antonella. Una festa a tema “farfalle” con animazione e mago per i più piccoli e musica e aperitivi per i grandi.