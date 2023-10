Roma-Monza, il club celebra i 50 anni in giallorosso di Conti: ovazione dell’Olimpico

Dopo i primi 45 minuti di Roma-Monza il club ha celebrato Bruno conti per i suoi cinquant'anni in giallorosso. Marazico è entrato in campo e tutto lo stadio si è alzato in piedi per applaudire. È stato accolto dal Ceo della Roma Lina Souloukou: "È un immenso onore per tutti noi, ringraziarti per tutto quello che hai fatto per la roma in questi 50 anni. grazie per tutto a nome di tutti noi". Poi gli è stata consegnata una cornice con all'interno la sua storica maglia numero 7. La celebrazione è andata avanti con il giro di campo di Conti che è andato a prendersi l'ovazione di tutti i presenti e ha sventolato una bandiera della Curva Sud che lo ritrae. Cori e applausi per lui. Infine Conti ha preso il microfono: "Grazie, vorrei ringraziare la società. Per festeggiare questi 50 anni mi ha fatto venire qua all’Olimpico. La passione e l’amore per questi colori. La Roma siete tutti voi. Tanti saluti e sempre forza Roma". Nell'area hospitality dell'Olimpico è stata messa una frase storica della bandiera romanista: "Se mi chiedete dei tifosi della Roma non vi rispondo, ma mi commuovo. Tu guardavi la curva e la Roma ti entrava nel cuore". Bruno ha debuttato in Prima Squadra il 10 febbraio 1974 contro il Torino, ma il suo battesimo romanista risale al 9 settembre 1973: Roma-Ternana 2-0, Coppa Italia Primavera.