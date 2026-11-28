Domani alle 18 la sfida contro i brianzoli
Roma-Monza, le probabili formazioni: Malen guida l'attacco. Lulli a destra
Domani Ivan Juric tornerà ad affrontare la Roma due anni dopo l'esonero. I giallorossi sfideranno il Monza all'Olimpico nel match valido per la tredicesima giornata. Out per infortunio Folorunsho, Ngonge e Maye. In attacco spazio a Varela. Torna tra i convocati l'ex Roma Ziolkowski.
Roma-Monza, i convocati di Juric
Tornqvist, Goglichidze, Lucchesi, Ziolkowski, Antov, Mangas, Foe Ondoa, Varela, Cutrone, Akinsanmiro, Birindelli, Thiam, Colombo, Zeballos, Bakoune, Touré, Colpani, Pessina, Strajnar, Carboni, Robinson, Mota Carvalho, Kouadio,Mout.
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