Alle 18 all'Olimpico va in scena Roma-Monza. Si preannuncia una cornice da big match: attesi oltre 62mila spettatori. Il Distinto Nord-Ovest è di nuovo riservato ai tifosi giallorossi. E il club ha voluto rilasciare le indicazioni per il match. I cancelli aprono alle 16. Meglio arrivare con 90 minuti di anticipo, per evitare la coda ai tornelli. Attenzione al titolo d'ingresso: è solo digitale. Gli abbonati usano l'app 'Il Mio Posto', gli altri trovano il biglietto sull'app o nel Wallet del telefono. Gli screenshot non valgono. Per ogni problema, dalle 16 al fischio d'inizio è attivo il box 4 di via Nigra, insieme al Contact Center AS Roma (06.89386000). Il cambio utilizzatore passa solo dai canali ufficiali. Gli abbonati Plus e Classic Extra possono rivendere il posto fino a 48 ore prima, ma solo per i Big Match. Tre i punti vendita mobili: Largo de Martino, piazzale della Monte Mario e ingresso della Tribuna Tevere, lato obelisco. Occhio al parcheggio. Nell'area A6 di Viale dei Gladiatori i posti sono ridotti per i lavori al Centrale del Tennis: i possessori del pass devono seguire le indicazioni del personale di Sport e Salute. Per i tifosi con disabilità, posti limitati in via Nigra, Viale dei Gladiatori e Viale Alberto Blanc, in base al titolo di accesso. Confermato 'Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli', il servizio di trasporto e assistenza per chi è in carrozzina. Si prenota dalle 9 alle 18, entro le 14 del giorno prima. In Tribuna Monte Mario resta attiva la 'Quiet Room', spazio protetto per chi soffre di disturbi sensoriali.