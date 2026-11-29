La Roma si rimette subito in marcia. Quattro giorni dopo il pareggio di Parigi, alle 18 all’Olimpico arriva il Monza di Juric. Gasp non vuole sorprese contro il suo ex allievo. Per questo nulla sarà lasciato al caso: niente turnover, spazio ai migliori. Dybala e Mora saranno il tandem offensivo alle spalle di Malen. In difesa la sorpresa si chiama Ghilardi. Intanto Gasp ha diramato la lista dei convocati. Sono tutti a disposizione, tranne Rensch e Pellegrini.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala