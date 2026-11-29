Okaka ha salvato la carriera di Svilar. Forse è un'esagerazione, ma l'ex attaccante della Roma ha avuto un ruolo importante nella crescita del portiere giallorosso. Per capire il perché bisogna tornare indietro di dieci anni. Stefano era all'Anderlecht, dove aveva ritrovato il calcio e una nuova dimensione. In quella squadra c'era anche un giovanissimo Mile. Aveva talento, ma non giocava. E soprattutto non credeva abbastanza in se stesso. I dubbi erano tanti, al punto da pensare di lasciare il calcio. A raccontarlo è stato proprio Okaka, che ha svelato un retroscena rimasto finora lontano dai riflettori. "All'Anderlecht sono arrivato che ero in Nazionale, quindi ero un leader insieme ad altri calciatori importanti. E c'era Svilar, attuale portiere della Roma. Ricordo che lui non giocava, era molto giovane, aveva 14-15 anni. Lui e il padre vennero da me dicendomi che Mile voleva smettere di giocare". Okaka decise di prenderlo sotto la propria ala. Poche parole, ma importanti: "Gli dicevo che doveva avere solo pazienza e stare tranquillo". Svilar faticava ad accettare di non trovare spazio, nonostante tutti lo considerassero un fenomeno. "Vedeva gli altri giocare e si demoralizzava, ma doveva solo avere pazienza", ha ricordato l'attaccante. Un consiglio che Mile non ha dimenticato. Qualche anno dopo, i due si sono ritrovati in Spagna. E il portiere ha voluto ringraziarlo: "Ti volevo dire grazie per quello che hai fatto per me". Okaka, però, ha ridimensionato - nell'intervista a Fanpage - il proprio gesto: "Non devi ringraziarmi, l'hanno fatto con me e io l'ho fatto con te". Dieci anni dopo, Svilar è uno dei migliori al mondo.