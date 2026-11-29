Il numero è già nella testa di Donyell Malen: venti. Perché dietro quella cifra c’è un premio che pesa, e parecchio. Stasera, contro il Monza, l’olandese si riprende la maglia da titolare. A Parigi è rimasto in panchina, ma la gerarchia non è mai stata in discussione. Il centravanti è lui. E l’Olimpico si aspetta l'ennesima prestazione da re. E poi c'è un motivo in più. Nel contratto di Malen c’è un sistema di bonus legato ai gol. Più ne segna, più guadagna. Il gradino più alto è a quota 20 reti stagionali: scattato quello, lo stipendio sale di oltre un milione di euro netto. La strada è già in discesa. Malen ne ha segnati 17 tra campionato e Champions: 12 in Serie A, 5 in Europa. Ne mancano tre. E di partite, da qui a maggio, ce ne sono ancora tantissime. Per lui è una motivazione extra. Per la Roma, un’intelligenza contrattuale. Il club ha scelto di legare i soldi al rendimento: paga di più chi segna di più. Così si tiene sotto controllo il monte ingaggi e si premia chi fa la differenza. I Friedkin, in fondo, lo sanno bene. Se Malen arriverà a 20 gol, il bonus sarà un problema da niente. Anzi, sarà il segnale che la Roma ha fatto un affare. Anche se già lo è.