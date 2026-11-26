La grande prestazione di Parigi è già alle spalle. La Roma non vuole fermarsi e ha subito voltato pagina. Niente pause o distrazioni: all'orizzonte c'è la sfida contro il Monza, da preparare nel migliore dei modi. Gasperini non vuole perdere tempo. L'obiettivo è dare continuità all'ottimo momento della squadra, soprattutto in campionato. Il focus è già tutto sulla partita di domenica. Intanto, è stato designato l'arbitro del match. A dirigere l'incontro sarà Collu di Cagliari, assistito da Matteo Passeri di Gubbio (PG) e Luca Mondin di Treviso. Il quarto ufficiale sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Al VAR ci sarà Giacomo Camplone di Lanciano (CH), con Michael Fabbri di Ravenna nel ruolo di AVAR. E per la Roma c'è anche un motivo per sorridere. I precedenti con Collu sono infatti positivi: il fischietto sardo ha diretto i giallorossi soltanto in due occasioni, entrambe nella passata stagione. E in tutte e due le partite è arrivata una vittoria. La prima contro il Pisa, la seconda contro l'Udinese.