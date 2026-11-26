"El Lindo Hermoso". Titolo in spagnolo, testo in italiano. È la canzone di Pancio che sta spopolando sui social. Il soggetto è il difensore giallorosso. L’aggettivo scelto è 'lindo': bello. E il gioco funziona anche perché 'hermoso', in spagnolo, vuol dire proprio questo. Bello in campo. E, a detta di molti, anche fuori. Mario si è preso le luci di Parigi e della Serie A. È l’uomo chiave di una Roma che vola e continua a far sognare. Per questo il brano ha centrato il bersaglio: descrive alla perfezione il suo momento d’oro e lo elogia senza giri di parole. C’è poi il retroscena. Pancio, noto influencer, trasforma in testi le parole dette sui social. Come? Con l’intelligenza artificiale. Due frasi pronunciate diventano una canzone di tre minuti. Esattamente come questa. I numeri parlano chiaro: centinaia di migliaia di stream negli ultimi giorni. Il pezzo è uscito ufficialmente il 20 novembre, ma 'El Lindo Hermoso' risuona già da un po’ nelle orecchie dei romanisti. E non solo.

Non solo Hermoso: tutti i brani del Pancio dedicati ai calciatori

Hermoso non è il primo calciatore a diventare il protagonista di una canzone. È soltanto l'ultimo di una lunga lista. Il Pancio, infatti, sta conquistando i social non solo con la sua ironia, ma anche grazie ai brani generati con l'intelligenza artificiale e dedicati ai protagonisti del calcio. Il più famoso? Quello su Woltemade, intitolato “Il gigante di Brema”. Una canzone che ha fatto il giro del web, arrivando persino sugli account ufficiali di DAZN e della Serie A. Poi c'è Alajbegovic, ribattezzato “Il giostraio di Sarajevo”, e la “Punturina” dedicata a Baturina. Senza dimenticare Cisse: dopo il gol contro il Genoa, il suo “1, 2, 3, Alfa Romeo Cisse” è diventato subito una hit, conquistando i social. Ora tocca a Mario Hermoso. E “El Lindo Hermoso” è forse il brano destinato a scaldare più di tutti il cuore dei tifosi romanisti.