Roma ti entra dentro. La città, i colori giallorossi, quei dettagli che restano impressi anche quando la vita ti porta lontano. Chi li ha vissuti davvero, difficilmente li dimentica. A volte basta anche una sola stagione. Marquinhos lo sa bene. Nella Capitale è rimasto appena un anno, ma tanto è bastato per creare un legame che il tempo non ha cancellato. "Non vi dimenticherò mai", aveva scritto il brasiliano ai tifosi prima di lasciare Roma nell'estate del 2013. Parole sincere, accompagnate da un pizzico di malinconia. Quella stagione avrebbe segnato una svolta nella sua carriera: da giovane talento a uno dei difensori più importanti del calcio mondiale, diventato poi una bandiera del Psg. Ma la crescita, i trofei e gli anni trascorsi a Parigi non hanno cancellato il ricordo della Roma. I tifosi giallorossi sono rimasti lì, in un angolo speciale del suo cuore. E quel saluto sotto il settore ospiti, al termine della partita, racconta molto più di un semplice ex che rende omaggio alla sua vecchia squadra.

"Prima o poi ci rivedremo in Champions"

E così è stato. Dopo pochi mesi a Parigi, Marquinhos aveva già voglia di ritrovare la sua ex squadra. Era il 2013 quando il brasiliano pronunciò queste parole: "Prima o poi voglio incontrare la Roma in Champions. Ho lasciato lì un pezzo del mio cuore". E quel cuore ieri è tornato, anche se per pochi istanti, là dove tutto era cominciato. Il suo passaggio sotto lo spicchio riservato ai romanisti è stato da brividi. Lui, con gli occhi pieni di emozione, ha voluto applaudire proprio quelle persone che per prime avevano creduto in lui. Che lo avevano sostenuto quando era ancora un ragazzo. La sua speranza si è realizzata tredici anni dopo. Tanto ha dovuto aspettare prima di affrontare la 'sua' Roma. In campo, una partita ordinaria, senza strafare. Ma ieri si è chiuso un cerchio bellissimo. E quella 'favola' vissuta dal brasiliano è tornata nella mente di tutti i presenti. Oggi Marquinhos è un leader del Psg, ha vinto tutto e si è preso Parigi. Ma Roma e i tifosi giallorossi non lo hanno mai dimenticato. E lui nemmeno. Un rapporto speciale, nato, cresciuto e apparentemente finito nel giro di una sola stagione. Ma tanto è bastato al brasiliano per innamorarsi della Capitale. E chissà che un giorno non si rincontrino ancora. Magari nella fase ad eliminazione. Ah, no: Luis Enrique spera di no. La Roma lo ha spaventato abbastanza.