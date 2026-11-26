Vaz potrebbe aver già concluso la sua esperienza all'Hull City. Il francese non ha soddisfatto le attese: tanta panchina, pochi spezzoni e nessun gol messo a segno. C'è da dire, che di mezzo ci si è messo anche un infortunio, ma comunque, le sue prestazioni non sono state sufficienti per convincere l'Hull a puntare su di lui. Per qualche settimana è stato addirittura spostato in Primavera. Una situazione grottesca che non ha fatto felice la Roma. Che ora - come riporta Tuttomercatoweb - sta valutando l'interruzione del prestito. Il club inglese non si opporrebbe. L'intenzione dei giallorossi è quella di trovare un'altra squadra pronta ad accogliere e far giocare il francese. Per la Roma è fondamentale. Vaz ha un contratto fino al 2030 e solo qualche mese fa è stato pagato 30 milioni. Correre ai ripari, prima che sia troppo tardi. Questo è il diktat a Trigoria.