Roma-Milan, le formazioni ufficiali di Fonseca e Pioli

Tutto pronto per la partita tra Roma e Milan, valida per la 24esima giornata di campionato e in programma allo stadio Olimpico alle ore 20.45. I giallorossi di Paulo Fonseca, reduci dalla vittoria in Europa League contro il Braga che è valsa la qualificazione agli ottavi e dal pareggio 0-0 in campionato col Benevento, si presentano con Pau Lopez tra i pali e la linea difensiva ancora in emergenza composta da Mancini, Cristante e Fazio, alla seconda consecutiva da titolare in Serie A. Solo panchina per Kumbulla.

Sulle fasce Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, al centro Villar e Veretout (entrambi diffidati, così come Cristante). In attacco Pellegrini e Mkhitaryan supportano l’unica punta Borja Mayoral. Dzeko in tribuna visto l’infortunio all’adduttore che lo terrà fuori due settimane. In panchina Pedro ed El Shaarawy, partiti invece titolari in Europa e possibili carte da giocarsi a gara in corsa. Ancora infortunati Smalling, Zaniolo, Ibanez, Santon e Calafiori.

Pioli per il suo Benevento conferma il 4-2-3-1. Davanti a Donnarumma ci sono Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In mezzo Tonali e Kessie, con Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic alle spalle del leader Zlatan Ibrahimovic.

La Roma vuole i punti per continuare la corsa a un posto Champions, approfittando dei passi falsi di Lazio e Juventus. All’andata finì 3-3 in un match spettacolare a San Siro. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Milan.

Le formazioni ufficiali di Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.