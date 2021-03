Roma, Mayoral punta lo Shakhtar: Fonseca si affida al suo bomber europeo

Energico ma appannato in campionato, scintillante e letale in Europa League. E’ sempre più una coppa formato Mayoral quella che la Roma sta portando avanti in questa stagione: 5 gol e un assist in 8 partite, statistiche che potrebbero ritardare la possibile staffetta in avanti. Secondo quanto riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it Paulo Fonseca potrebbe infatti puntare sulla verve europea dello spagnolo, rimettendo nel mazzo la carta Mkhitaryan falso nueve. Borja Mayoral ancora titolare, nonostante la stanchezza e i tanti minuti e chilometri che ha accumulato in questo periodo il suo motore. Straordinari calcistici in attesa che Dzeko possa tornare e riportare in attacco peso specifico, sostanza e quella capacità di attirare a sé le attenzioni delle difese, con il risultato di creare spazi e gioco per il resto dei compagni. Far tornare quindi l’attacco giallorosso a girare come un ingranaggio perfetto.