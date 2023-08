Roma, Marcos Leonardo dà l’ok. Sanches a un passo. Belotti rischia la cessione

Scamacca sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Primo allenamento in gruppo per Solbakken nel ritiro portoghese

Giornata caldissima per il mercato giallorosso. Gianluca Scamacca si avvicina sempre di più all'Inter, L'accordo con il West Ham è vicino e il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento. Pinto ha messo nel mirino Marcos Leonardo che ha già dato l'ok. Il centravanti classe 2003 costa circa 15 milioni e i giallorossi proveranno a proporre un prestito con obbligo di riscatto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com le parti si incontreranno tra oggi e domani poiché il 2 agosto a mezzanotte chiude il mercato brasiliano in entrata e il Santos dovrebbe chiudere in tempi brevi il sostituto. Gli altri nomi sul taccuino di Pinto non fanno emozionare e restano occasioni a parametro zero oppure calciatori che possono arrivare a titolo temporaneo. Torna di moda il nome di Daka e piacciono Sanchez e Arnautovic. Intanto aumentano le possibilità di vedere lontano da Roma il Gallo Belotti. Per ora si sono interessati solo i club turchi, ma di fronte a una buona offerta la Roma potrebbe concedergli di partire anche perché una sua cessione sarebbe plusvalenza secca, essendo arrivato a parametro zero un anno fa, e libererebbe uno stipendio non da poco nella lista Uefa.