Roma-Marcos Leonardo: incontro tra oggi e domani. Il giocatore ha dato l’ok

La Roma ha bisogno di un attaccante e dopo il sorpasso dell'Inter per Scamacca e le difficoltà nel prendere Morata, Pinto ha messo nel mirino Marcos Leonardo che ha già dato l'ok. Il centravanti classe 2003 costa circa 15 milioni e i giallorossi proveranno a proporre un prestito con obbligo di riscatto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com le parti si incontreranno tra oggi e domani poiché il 2 agosto a mezzanotte chiude il mercato brasiliano in entrata e il Santos dovrebbe chiudere in tempi brevi il sostituto. Il giocatore era seguito anche dalla Lazio, ma l'offerta da 12 milioni del club biancoceleste era stata respinta. Il gm portoghese segue anche Arnautovic. L'austriaco piace a Mourinho e nell'affare potrebbe rientrare Solbakken. Difficile arriva a Pavlidis: l'Az chiede 25 milioni di euro.