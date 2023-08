Roma, caccia alla punta low cost. Da Daka a Sanchez: tutte le alternative a Scamacca

Morata resta in stand-by e serve una soluzione a costo zero. Tutti i nomi sul taccuino di Pinto dopo il sorpasso dell'Inter per l'ex Sassuolo

Luglio è finito e la Roma si avvicina a grandi passi alla prima di campionato contro la Salernitana. Domani l'amichevole contro il Farense segnerà il termine del ritiro portoghese e nella notte è previsto il ritorno nella Capitale. Mourinho continua ancora a chiedere il centravanti e senza cessioni Pinto va a caccia di una soluzione low cost. Le vendite di Ibanez e Karsdorp sono bloccate, il tempo passa e l'Inter ieri ha effettuato il sorpasso per Scamacca. L'ex Sassuolo aveva dichiarato pubblicamente di voler tornare a Trigoria, ma il West Ham non ha aperto al prestito. Adesso servirà virare su altri nomi per regalare un attaccante a Mou. Il mister vuole Morata, l'Atletico non abbassa le pretese e anche lo spagnolo resta in stand-by.

Roma, il piano B di Pinto per l'attacco — I nomi sul taccuino di Pinto non fanno emozionare e restano occasioni a parametro zero oppure calciatori che possono arrivare a titolo temporaneo. Torna di moda il nome di Daka: l'attaccante del Leicester è disposto a lasciare l'Inghilterra dopo la retrocessione in Championship e la Roma può trovare l'accordo con il club. Piace anche Calvert-Lewin. Pinto lo ha monitorato nei giorni scorsi, ma l'Everton vorrebbe monetizzare. Tra le occasioni a parametro zero c'è Alexis Sanchez. L'ex Arsenal non ha rinnovato con il Marsiglia nonostante una buona stagione in Ligue 1 condita da 18 gol stagionali. Il cileno sogna un ritorno a Milano, l'Inter ha altri piani e vuole chiudere in fretta l'operazione Scamacca.

Sullo sfondo restano sempre i nomi di Nzola e Arnautovic e nei giorni scorsi è stato proposto Zapata. Duvan non convince a causa delle sue condizioni fisiche. Il colombiano nell'ultimo anno ha saltato 14 partite per infortunio. Intanto il gm portoghese si guarda intorno in Sud America. Un team di scouting sta lavorando in Brasile e c'è l'interesse concerto per Marcos Leonardo. Occhi anche su Beltran ma il River Plate chiede 20 milioni di euro.