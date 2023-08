Mourinho si avvicina all’Arabia: nuovo membro della Saudi Mahd Sports Academy

L'accademia ha come obiettivo la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti per creare una nuova generazione di campioni

Anche Mourinho si avvicina sempre di più al mondo arabo, ma non nel ruolo di allenatore. Infatti, lo Special One è un nuovo membro del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy dell'Arabia Saudita e lo sarà per i prossimi tre anni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa saudita (spa). L'accademia ha come obiettivo la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti per creare una nuova generazione di campioni. Il cda sarà presieduto dal ministro saudita dello sport, il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal. Queste le sue parole dopo l'annuncio: "Questi sforzi mirano a coltivare una nuova generazione di atleti che rappresenteranno il Regno sia nei tornei continentali che internazionali". José a giugno aveva deciso di lasciare la Uefa Football Board.