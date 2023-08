Roma, Belotti ora è a rischio cessione

E' l'unico attaccante in rosa, ma potrebbe partire a breve. Lo strano destino di Andrea Belotti ribalta l'agosto di un anno fa quando tutti remavano dalla parte del Gallo per farlo sbarcare nella capitale prima di scoprire amaramente lo score finale. Oggi l'ex granata, fresco di rinnovo automatico, si sente un pesce fuor d'acqua. Mourinho lo considera un'alternativa, di certo non il titolare per il nuovo modulo studiato in questi giorni. L'arrivo potenziale di due punte (una giovane come Marcos Leonardo, una più esperta come Arnautovic o Morata) lo costringerebbe a partire. Per ora si sono interessati solo i club turchi, ma di fronte a una buona offerta la Roma potrebbe concedergli di partire anche perché una sua cessione sarebbe plusvalenza secca, essendo arrivato a parametro zero un anno fa, e libererebbe uno stipendio non da poco nella lista Uefa.