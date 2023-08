Roma, Solbakken torna a lavorare in gruppo

E' arrivato il turno del primo allenamento in gruppo in Portogallo per Ola Solbakken, dopo l'affaticamento muscolare alla coscia destra rimediato contro il Latina. Il norvegese sta lavorando in questo momento ad Abufeira alla vigilia dell'ultima amichevole contro il Faraense. Assenti come ieri, invece, Nemanja Matic e Niccolò Pisilli per una normale gestione dei carichi di lavoro. Mourinho ha tenuto un discorso di circa 5 minuti alla squadra prima dell'inizio della seduta.