1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

"Bobby resta a Roma". Sembra delineata la strada per il nuovo ds

La Roma riparte da Malen. E non poteva essere altrimenti. Non c’erano dubbi, ma se qualcuno ne avesse avuti li ha spazzati via direttamente il comunicato del club: l’olandese è stato riscattato e resterà nella Capitale. Il video dell’annuncio, poi, ha incendiato i social e fatto impazzire i tifosi. Ma quella di oggi non è stata soltanto la giornata dell’ex Aston Villa. È arrivata anche l’ufficialità del rinnovo di Hermoso: lo spagnolo ha firmato un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2027. Un altro tassello fondamentale per il progetto Gasperini, che ripartirà dalle sue certezze. Resta da sistemare solo la questione Dybala. Ma anche lì filtra ottimismo: nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti e si va sempre più verso il rinnovo. Sul fronte mercato, invece, continua il pressing per Greenwood. L’inglese è uno dei nomi più graditi a Gasperini: caratteristiche perfette per il calcio verticale e aggressivo del tecnico piemontese. Capitolo ds: D’Amico si avvicina sempre di più. È vicina la risoluzione con l’Atalanta e ormai il Milan non sembra più un pericolo concreto. La strada, adesso, appare tracciata.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4