Oggi è giornata di ufficialità. Prima quella di Malen, ora quella di Hermoso. Lo spagnolo resta alla Roma. È ufficiale, infatti, il rinnovo del contratto del difensore fino al 2027. Non c’erano molti dubbi al riguardo: l’ex Atletico Madrid è stato un punto fisso della retroguardia giallorossa e uno degli uomini chiave nella corsa Champions. La Roma riparte da Hermoso. E lo spagnolo, ancora una volta, sarà pronto a difendere questi colori fino al novantesimo minuto. Almeno per un altro anno ancora. Il comunicato del club: "L’AS Roma comunica di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027. Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol. Congratulazioni, Mario!". Il difensore è rinato sotto la cura Gasperini. È tornato ai livelli ammirati in Spagna, ai tempi dell’Atletico Madrid. Con il tecnico piemontese si è preso la difesa. E ora non vuole più lasciarla. Per una Roma da Champions servono giocatori da Champions. E Hermoso è uno di quelli.