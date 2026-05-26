La Champions League come traguardo che può cambiare il futuro della Roma. La qualificazione alla massima competizione europea (dopo ben 7 anni dall'ultima volta) sarà preziosa anche e soprattutto in sede di mercato: Gasperini vuole rinforzi in attacco per puntare già allo scudetto e il primo obiettivo si chiama Mason Greenwood. L'inglese è considerato il profilo ideale per completare il reparto offensivo. Il padre dell'attaccante ha già aperto ai giallorossi, che ora stanno aspettando giugno per i primi contatti ufficiali: potrebbe essere lui l'acquisto top della sessione estiva.

Gol, assist e dribbling: per alcuni è il nuovo Dembélé

Il paragone con, vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro, è pesante ma deriva principalmente da una sua caratteristica che lo ha contraddistinto fin dalle giovanili del Manchester United: Mason è. Qualità che nel calcio moderno è diventata quasi fondamentale ad alti livelli con il ritorno della marcatura a uomo. In stagione Greenwood ha calciatocon ilcon ilgiocando principalmente da esterno. Per fare un paragone: quest'anno, ad esempio,ha calciato 45 volte con il sinistro econ il piede destro (senza mai trovare il gol).

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Un profilo unico, sottolineato anche da Gunnar Solskjaer - l'allenatore che lo fece esordire con il Manchester United a soli 17 anni: "Non ha un piede debole, ne ha due forti". Anche in questa stagione ha giocato spesso partendo da destra e rientrando sul sinistro, ma ha calciato tutti i rigori con il destro. Passando ai numeri: tra Ligue 1 e Champions League ha chiuso la stagione con 19 gol e 8 assist. Numeri da fuoriclasse che comunque non gli sono bastati per conquistare il premio di MVP del torneo (vinto ancora una volta proprio da Dembélé). A Roma potrebbe prendere il posto di Mati Soulé (che può partire a fronte di una buona offerta) o affiancare Malen giocando sulla trequarti di sinistra. Un jolly offensivo che Gasp ha messo in cima alla lista dei desideri.

A 24 anni è già nell'élite europea

Mason Greenwood ha ancorama è già nell'per le sue straordinarie qualità offensive: tra glidei top 5 campionati sono stati più decisivi (expected assist + expected goal) solamente Luis, Michaele Lamine. Discorso simile per quanto riguarda iriusciti: meglio di lui quest'anno solo alcuni fuoriclasse come Diomandé, Yildiz, Vinicius, Saka, Olise e Yamal.

Un predestinato frenato esclusivamente dalle gravi vicende legali che lo hanno interessato tra il 2022 e il 2023. A Roma, sotto la guida di Gasperini, potrebbe ritrovare la tranquillità che gli è mancata a Marsiglia (dove ha rotto con lo spogliatoio) e giocare con altri due fuoriclasse come Paulo Dybala e Donyell Malen. La valutazione dell'OM rimane decisamente elevata: nonostante i problemi finanziari, il club francese chiede circa 50 milioni di euro. Di certo sarebbe un colpo da top per mandare un messaggio a tutta la Serie A: Gasperini e i Friedkin vogliono costruire una Roma da Champions, che nell'anno del centenario può puntare anche al primato dell'Inter.