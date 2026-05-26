La Roma si sta comportando da squadra Champions. Prima se l’è conquistata sul campo, ora vuole rispettarne gli standard anche fuori. Niente più attese, niente più telenovele: si agisce subito. Malen è stato ufficialmente riscattato. C’erano pochi dubbi, ma la tempestività conta. Dà un senso al progetto ed è sinonimo di programmazione. Poi è arrivato anche il rinnovo di Hermoso. Blindare le basi del progetto Gasperini e ripartire dai punti fermi, senza esitazioni. A questo bellissimo quadro manca soltanto l’ultima tessera prima di allargare gli orizzonti e cercare nuovi rinforzi per non essere una semplice comparsa in Champions: il rinnovo di Dybala. Nodo solo perché non è ancora ufficiale. Ma manca poco. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro per definire il prolungamento: si va sempre di più verso un rinnovo fino al 2027. Un altro anno di Joya. Anche perché, da quando è a Roma, non ha ancora avuto davvero la possibilità di liberare il suo talento sul palcoscenico dei grandi. Col Boca non potrebbe farlo. Con la Roma sì. Manca poco.