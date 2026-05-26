Mancava solamente l'ufficialità ed è arrivata: la Roma ha riscattato Donyell Malen. Il club giallorosso verserà 25 milioni di euro nelle casse dell'Aston Villa, le condizioni per il riscatto erano già scattate e dal prossimo anno Gasperini potrà contare ancora una volta sul bomber olandese. Questo il comunicato: "L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Congratulazioni, Donyell!". L'impatto di Malen in Serie A è stato devastante. Ha trascinato la Roma in Champions League con quattordici gol da gennaio, nessuno era mai riuscito a segnare così tanto tra gli acquisti invernali. Ora volerà in America per il Mondiale poi a luglio tornerà in Italia per la preparazione agli ordini di Gasperini.