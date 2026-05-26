Finisce dopo quattro anni l'avventura di D'Amico all'Atalanta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb nelle scorse ore si sono intensificati i contatti per la risoluzione consensuale, nei prossimi giorni è atteso il comunicato ufficiale mentre il 2 giugno il club nerazzurro ufficializzerà l'arrivo di Giuntoli. Una notizia che avvicina il ds alla Roma: è lui il preferito di Gasperini e dei Friedkin e la fumata bianca potrebbe arrivare entro il week end. Pronto un contratto di due anni. D'Amico ha messo in stan by il Milan da diversi giorni ed è pronto a legarsi ai colori giallorossi per ricostruire la coppia con Gasp. I due hanno lavorato dal 2022 al 2025 a Bergamo conquistando l'Europa League contro il Bayer Leverkusen. Entro lunedì, inoltre, verrà ufficializzato l'addio di Massara che lascia dopo dopo meno di un anno.