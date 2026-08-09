La seconda miglior difesa della Serie A 2025-26 è in crisi. E' ancora presto per emettere giudizi definitivi, certo, ma uno dei dubbi che Gasperini si porta dietro dalla tournée britannica è sicuramente la fragilità difensiva. Sono stati ben 8 i gol subiti dalla Roma nelle tre amichevoli tra Galles e Inghilterra (4 dal Cardiff, 1 dal Newport e 3 dal Brighton). Dato che sale a 11 considerando anche il test in famiglia contro il Cannes (3-3 il risultato finale, anche a causa dell'inferiorità numerica). Con un'aggravante: escluso il Brighton, che ha concluso la scorsa stagione all'ottavo posto in Premier, non si trattava di squadre di prima fascia. Anzi. Fisicamente più pronte, sì, rispetto alla formazione giallorossa, ma non vale di certo scusante assoluta.

Il gesto di Gasperini contro il Brighton e le dichiarazioni post-gara: "Fatichiamo a riattaccare la spina"