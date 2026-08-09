Sono ben 8 i gol subiti da Svilar e compagni nelle tre amichevoli tra Galles e Inghilterra. Dato che sale a 11 considerando anche il 3-3 contro il Cannes
Brighton-Roma, c'è anche l'ex Ferguson: il saluto con Gasp e con lo staff giallorosso
La seconda miglior difesa della Serie A 2025-26 è in crisi. E' ancora presto per emettere giudizi definitivi, certo, ma uno dei dubbi che Gasperini si porta dietro dalla tournée britannica è sicuramente la fragilità difensiva. Sono stati ben 8 i gol subiti dalla Roma nelle tre amichevoli tra Galles e Inghilterra (4 dal Cardiff, 1 dal Newport e 3 dal Brighton). Dato che sale a 11 considerando anche il test in famiglia contro il Cannes (3-3 il risultato finale, anche a causa dell'inferiorità numerica). Con un'aggravante: escluso il Brighton, che ha concluso la scorsa stagione all'ottavo posto in Premier, non si trattava di squadre di prima fascia. Anzi. Fisicamente più pronte, sì, rispetto alla formazione giallorossa, ma non vale di certo scusante assoluta.
Il gesto di Gasperini contro il Brighton e le dichiarazioni post-gara: "Fatichiamo a riattaccare la spina"Dopo aver subito tre reti in 49' di gioco, Gasperini contro il Brighton ieri pomeriggio ha deciso di stravolgere la difesa. Dentro Ghilardi e il neo-acquisto Koulierakis, fuori Ndicka ed Hermoso. Il centrale ivoriano non era stato preciso nella chiusura in occasione della doppietta di Ayari, tanto che il tecnico si era girato verso la panchina urlando "Cambiamo". Hermoso invece, alle prese con un problema alla caviglia, un minuto dopo il 3-0 si era fatto scappare Rutter, andato a un passo dal poker. Già all'intervallo Gasp aveva deciso di lasciare in spogliatoio El Aynaoui, reo di aver sbagliato l'appoggio per Rensch al limite dell'area e di aver così spianato la strada al 2-0 di Ayari. Anche lo stesso laterale olandese aveva fatto imbestialire l'allenatore giallorosso per alcune scelte sbagliate. Ma questi errori si sommano a quanto già visto contro il Cardiff: il vantaggio di Ahsford era arrivato in modo rocambolesco dopo una scivolata errata di Ndicka e un rimpallo su Rensch, il 2-0 di Salech su errore di Svilar dopo un retropassaggio velenosissimo di Wesley. Il tris aveva visto la difesa giallorossa immobile, il 4-1 definitivo di Tanner con un'altra chiusura poco decisa di Ndicka. Insomma, il reparto che aveva fatto le fortune della Roma nel recente passato, in queste settimane di preparazione, sembra essere tornato fragile. A Gasp il compito di ritrovare i giusti meccanismi anche se, come ammesso dal tecnico ieri pomeriggio, 'la squadra fatica a riattaccare la spina'.
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