Il futuro di Manu Koné è ancora tutto da definire. Da martedì il centrocampista francese tornerà a disposizione di Gasperini, mettendo definitivamente in archivio le vacanze post-Mondiale. Il numero 17 della Roma, però, rischia comunque di lasciare la Capitale nelle prossime settimane. Nonostante il possibile trasferimento al Manchester United non si sia realizzato, un altro club di Premier già sulle sue tracce potrebbe tornare all'assalto. Si tratta, come riporta Il Messaggero, del Chelsea. I Blues rischiano di cedere Enzo Fernandez al Manchester City, che nelle prossime ore dovrebbe salutare Rodri (e monitora anche Buoaddi come alternativa allo spagnolo). A quel punto la squadra di Xabi Alonso avrebbe la possibilità di fiondarsi su Koné. Il condizionale è d'obbligo, ma Gasperini ieri dopo Brighton-Roma è stato abbastanza chiaro: "Non so se eviteremo delle cessioni. Abbiamo un amministratore delegato, dovreste fare a lui queste domande".