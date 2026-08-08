Terza ed ultima amichevole per la Roma nel Regno Unito. Dopo il pesante ko per 4-1 contro il Cardiff i giallorossi vengono travolti anche dal Brighton. Tre reti nei primi 50 minuti di gioco che hanno fatto perdere la pazienza a Gasperini. Hermoso sbaglia sul primo lasciando troppo spazio a Rutter, Ndicka invece non è preciso in occasione del terzo e Gasp si gira verso la panchina urlando: "Cambiamo". Si vanno subito a scaldare Ziolkowski, Ghilardi e Koulierakis. Alla fine entrano gli ultimi due nel giro di pochi secondi. Nel mirino anche il centrocampo: "Facciamo poco filtro in mezzo al campo" è la frase che ha pronunciato più spesso e dagli spogliatoi non è rientrato El Aynaoui (al suo posto Mannini) che è stato protagonista in negativo del secondo gol subito: il marocchino sbaglia l'appoggio per Hermoso e serve Ayari che batte Svilar. Non perfetto durante il primo tempo anche Rensch che ha fatto imbestialire il tecnico per alcune scelte sbagliate.