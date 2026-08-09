Il ritiro tra Galles e Inghilterra della Roma è appena terminato, ma dalla tournée britannica Gasperini sembra portarsi dietro più dubbi che certezze. Nel corso della preparazione all'estero il tecnico giallorosso ha avuto modo di accogliere solamente Koulierakis, in attesa dell'arrivo di Molina nella Capitale. Da martedì la Roma tornerà a fare sul serio in vista dell'amichevole contro il Borussia Dortmund di ferragosto e dell'esordio in campionato contro la Fiorentina di lunedì 24. Ma la testa di Gasp, oltre che al calciomercato, è rivolta anche al futuro. Secondo Il Messaggero, infatti, l'idea del tecnico è quella di fare un richiamo di preparazione lontano da Trigoria nella prima pausa del campionato che da quest'anno - per la prima volta - durerà tre settimane. Tra fine settembre e inizio ottobre dovrebbe tornare a disposizione anche Lorenzo Pellegrini, fresco di rinnovo ma per cui, come dichiarato anche da Gasp post Brighton-Roma, 'ci vorrà ancora un mese'. Il numero 7 per il secondo anno di fila ha saltato il ritiro estivo e, se il richiamo di preparazione dovesse diventare realtà, avrebbe l'occasione per raggiungere una piena forma fisica.