L'atmosfera dell'Olimpico quando gioca la Roma non ha eguali. E chi la vive per la prima volta, spesso, resta senza parole. O, meglio, incredulo. Proprio come un tifoso del Real Madrid, rimasto a bocca aperta durante l'inno giallorosso. Sul suo volto si leggono stupore ed emozione, mentre all'Olimpico risuona il 'Roma Roma' di Venditti. I tifosi cantano all'unisono e fanno tremare lo stadio. Una cornice unica, per una notte da Champions. Anche i sostenitori del Real hanno ripreso quel momento con i propri telefoni, consapevoli di assistere a uno spettacolo difficile da dimenticare. "Wow", si sente nel video girato da uno di loro. Addirittura anche un "It's crazy". Tradotto, è folle. E forse non serve aggiungere altro. I tifosi della Roma sono stati da 10 e lode. Anche questa volta. La Roma, pure. Almeno fino all'80'. Poi, all'Olimpico, si è spenta la luce.

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