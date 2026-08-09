Oltre al pesante passivo (3-0), la Roma è uscita dal Falmer Stadium dopo l’amichevole contro il Brighton con un’altra preoccupazione: le condizioni di Mario Hermoso. Lo spagnolo, dopo uno scontro con un avversario a inizio ripresa, è rimasto a terra dolorante per un problema alla caviglia sinistra. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, le sue condizioni non desterebbero però particolare preoccupazione. Gasperini avrebbe infatti deciso di sostituirlo soltanto a scopo precauzionale. Hermoso ha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe e ha poi assistito al resto della partita dalla panchina. Un sospiro di sollievo per il tecnico giallorosso, che dovrebbe quindi poter contare sul difensore già per la prossima amichevole contro il Borussia Dortmund.