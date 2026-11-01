Paulo Fonseca è pronto a tornare in panchina. Il tecnico portoghese, attualmente alla guida del Lione, diventerà il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. Fonseca oggi era in panchina nella vittoria per 2-0 dell'OL contro l'Angers ed è scoppiato in lacrime dopo il successo. Tre punti dal sapore d'addio, insomma, anche se il portoghese non ha voluto rivelare nulla: "Domani sarò con il gruppo, al momento non c'è nulla. Lo Sporting? È una possibilità". Di un altro avviso Tolisso, che è corso ad abbracciare il tecnico dopo i gol insieme a tutti i compagni: "Io voglio che resti, abbiamo ancora grandi cose da raggiungere insieme", le sue parole a Ligue 1+. L'ex trainer di Roma e Milan però, come riportato da Fabrizio Romano, ha trovato l'accordo con il club di Lisbona e la prossima settimana prenderà il posto di Rui Borges. Tra poco più di un mese, invece, è in programma il ritorno di Fonseca all'Olimpico. Martedì 8 dicembre, infatti, la Roma affronterà lo Sporting in casa nel match valido per la sesta giornata della League Phase di Champions League.