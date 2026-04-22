Roma, l’Europa dipende dalla Coppa Italia: tutti gli scenari dopo le semifinali

Se da una parte la Roma può ancora raggiungere la Champions - che al momento dista 5 punti -, dall'altra molto del futuro della squadra di Gasp dipenderà anche, e purtroppo, dalla Coppa Italia. Dopo il verdetto di questa sera, l'Inter affronterà la Lazio nella finale che si giocherà allo Stadio Olimpico mercoledì 13 maggio. Partita che i giallorossi osserveranno con attenzione: per la Lazio si tratta dell'unica occasione per giocare l'Europa League e in caso di una sconfitta dell'Inter bisognerebbe per forza scavalcare il Como - che al momento è a pari punti.