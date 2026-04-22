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Roma, l’Europa dipende dalla Coppa Italia: tutti gli scenari dopo le semifinali

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I giallorossi rischiano la beffa più grande: finire in Conference dopo un inizio da prima in classifica
Redazione

Se da una parte la Roma può ancora raggiungere la Champions - che al momento dista 5 punti -, dall'altra molto del futuro della squadra di Gasp dipenderà anche, e purtroppo, dalla Coppa Italia. Dopo il verdetto di questa sera, l'Inter affronterà la Lazio nella finale che si giocherà allo Stadio Olimpico mercoledì 13 maggio. Partita che i giallorossi osserveranno con attenzione: per la Lazio si tratta dell'unica occasione per giocare l'Europa League e in caso di una sconfitta dell'Inter bisognerebbe per forza scavalcare il Como - che al momento è a pari punti.

Tutti gli scenari per l'Europa

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La vittoria della Coppa Italia garantisce l'accesso diretto all'Europa League, ma se in finale dovesse vincere l'Inter (che è già in Champions), la Roma andrebbe in Europa League con quinto o sesto posto. Finirebbe quindi in Conference esclusivamente in caso di settimo posto (occupato in questo momento dall'Atalanta a -4). Se, invece, dovesse trionfare la Lazio, solo la quinta classificata andrebbe direttamente in Europa League, con il sesto posto che si trasformerebbe nel pass per i playoff di Conference League (da disputare il prossimo agosto). Non solo la mancata qualificazione alla Champions League (l'ennesima), la Roma in questo finale di stagione rischia la beffa più grande: finire in Conference dopo un inizio da prima in classifica.

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