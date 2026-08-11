Rodrigo Mora è il nome caldo del calciomercato della Roma. Un'idea diventata improvvisamente concreta. L'accelerata è arrivata negli ultimi giorni e ha portato la trattativa a un passo dalla chiusura. Un passo, appunto. Perché manca ancora qualche dettaglio prima della fumata bianca definitiva. Ma andiamo con ordine. La Roma ha già incassato il sì del giocatore. Mora vuole la nuova avventura, vuole più spazio e ha scelto i giallorossi. Per lui è pronto un contratto di cinque anni da 1,7 milioni a stagione. Il nodo è il Porto. Ma non c'è un muro. Anzi, la volontà di arrivare alla chiusura è comune.

La Roma ha messo sul tavolo 25 milioni subito, più il 40% sulla futura rivendita. Una percentuale che i giallorossi vorrebbero poter abbattere in futuro versando - come opzione - altri 20 milioni. Ed è proprio qui che si gioca la partita. Il Porto vuole 25 milioni per eliminare quella percentuale, cinque in più rispetto alla proposta della Roma. Una distanza che resta, ma che non sembra incolmabile. Perché la volontà delle parti c'è e la trattativa continua. L'ipotesi recompra, paventata nella scorsa notte, invece non ha trovato riscontri. La Roma spinge. Mora ha già detto sì. Il Porto non chiude la porta. Ora manca l'ultimo passo: quello che può portare alla fumata bianca. E già oggi può essere il giorno decisivo.