Roma, lesione al polpaccio destro per Mkhitaryan: out almeno fino alla sosta

Servirà tempo per rivedere in campo Henrikh Mkhitaryan, infortunatosi giovedì nella gara con lo Shakhtar Donetsk. Il giocatore ha svolto questa mattina una serie di controlli di routine a Villa Stuart, dopo le terapie degli ultimi 2 giorni, che hanno evidenziato una lesione muscolare al polpaccio destro. L’armeno, fuori dai convocati per la sfida odierna con il Parma, ha lasciato la clinica in stampelle e sarà valutato giorno per giorno. Praticamente certo, a questo punto, il suo rientro dopo la prossima pausa per le Nazionali, che si concluderà il prossimo 30 marzo.

Per Mkhitaryan si tratta del secondo infortunio stagionale: lo scorso 21 gennaio l’armeno era stato costretto a fermarsi per una settimana a causa di un fastidio muscolare alla coscia. La sensazione è che sia Fonseca che lo staff medico non abbiano intenzione di forzare i tempi di recupero, nonostante il gran numero di infortuni che ha colpito ultimamente la squadra. Una perdita dolorosa per i giallorossi, che dovranno rinunciare per diverse settimane al giocatore che, tra gol e assist, ha confezionato il maggior numero di reti per la squadra. L’armeno è inoltre, ad oggi, il secondo miglior marcatore stagionale in Serie A della Roma dopo Veretout, anche lui fermo ai box da tempo per una lesione di secondo grado al flessore.