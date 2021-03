Veretout, lesione al flessore: fuori almeno un mese

La Roma perde Veretout per almeno un mese. Il responso degli esami strumentali fatti dal centrocampista a Villa Stuart ha confermato la lesione al flessore della coscia destra, con un entità tra il primo e il secondo grado. Un versamento sulla zona interessata ha impedito ai medici di poter fare una diagnosi accurata, per questo motivo il giocatore dovrà essere rivalutato tra circa dieci giorni.

Il francese sarà out certamente per i prossimi cinque match contro Genoa, Parma, Napoli e Shakhtar (andata e ritorno). Il suo ritorno in campo è previsto per aprile. La speranza dei giallorossi è riaverlo a disposizione per la partita con il Sassuolo, che si giocherà subito dopo la sosta.

Veretout è stato finora uno dei giocatori più impiegati da Fonseca, che non ha un vero e proprio sostituto con le sue caratteristiche in rosa. Sarà l’occasione di Diawara per tornare fondamentale e quella di Villar per non scendere nelle gerarchie del tecnico. Per la partita con il Genoa la formazione è ancora tutta da stabilire. Possibile l’abbassamento in mediana di Pellegrni, con Pedro o El Shaarawy al fianco di Mkhitaryan. Da verificare anche le condizioni di Spinazzola, oggi a Villa Stuart come il compagno per alcuni controlli di routine.