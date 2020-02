Roma-Lecce, mai così tanti tiri nello specchio dal 2017. E Kolarov segna un altro record

La Roma ritrova vittoria, gol e prestazione nella serata dell’Olimpico. Contro il Lecce finisce 4-0 con i gol di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov: il viatico perfetto per arrivare al massimo alla sfida di giovedì contro il Gent. Fonseca non può che essere soddisfatto della prova della sua squadra, supportata anche dai numeri: nel match contro il Lecce, infatti, i giallorossi hanno effettuato 11 tiri nello specchio. Per la Roma è una sorta di record in campionato, visto che un numero così alto non si vedeva addirittura dal dicembre 2017 contro la Spal (in quel caso furono 15). Anche Kolarov, nonostante l’ennesimo episodio negativo con i tifosi, ha fatto registrare un record con il suo sesto gol in stagione: il serbo è l’unico difensore dei cinque maggiori campionati europei, ad aver segnato più di 5 reti nelle ultime due stagioni.