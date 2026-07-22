Un intrigo senza precedenti. Il destino di Crysencio Summerville è al bivio. Dall'accordo praticamente raggiunto con la Roma al

forte inserimento dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Tutto in un giorno e, adesso, tutto in una notte. L'accordo tra inglesi e arabi è stato trovato in breve tempo, ma il calciatore si è preso del tempo per decidere nonostante la ricchissima proposta dall'Oriente. Dopo giorni di trattative intense, la Roma era convinta di aver fatto il massimo per portare l'olandese nella Capitale, arrivando praticamente ad accontentare le richieste del West Ham, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Un'offerta che sfiorava i 50 milioni di euro e che si avvicinava ai 53 dell'accordo tra club e calciatore. In mattinata a Ciampino era stato addirittura disposto uno slot aereo da Rotterdam per portare Summerville il prima possibile alla corte di Gasperini. Poi il blitz arabo. L'Al-Hilal era da qualche giorno in agguato sull'attaccante e ieri mattina la maxi offerta da oltre 70 milioni di euro e circa 13 al calciatore. Una proposta da capogiro che ha trovato subito il favore degli Hammers. Sembrava un inserimento a colpo sicuro e invece l'olandese non ha dato subito l'ok al trasferimento. Da Trigoria, nonostante lo scoraggiamento iniziale, sono rimasti alla finestra anche se la speranza di un «no» all'Arabia del calciatore è appeso a un filo.