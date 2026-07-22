Tanta concorrenza, senza club arabi all'orizzonte. Almeno per ora. Nicolo Tresoldi, pero, la sua priorità I'ha data alla Roma di Gasperini e si attende nei prossimi giorni un segnale importante, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. L'attaccante italo-tedesco ha già trovato P'intesa economica con la Roma e dato il pieno gradimento al progetto di Gasperini. Cosa manca? L'offerta al Club Bruges ovviamente. La questione Summerville ha assorbito ogni energia del ds D'Amico, ma nei prossimi giorni è prevista un'accelerata per Tresoldi che piace anche a Borussia Dortmund ed Atletico Madrid grazie all'ottima annata appena trascorsa in Belgio: 13 gol in 30 partite. L'obiettivo è chiudere l'operazione a 25 milioni, prima della cessione di Dovbyk.