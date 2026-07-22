Ore frenetiche per il futuro di Summerville. L'olandese ha sul piatto una ricca offerta da parte dell'Al Hilal da 15 milioni all'anno, circa 70 andrebbero al West Ham ma il sì definitivo ancora non è arrivato. Si è preso qualche ora per decidere anche perché andare in Arabia Saudita a 25 significherebbe dire addio al calcio che conta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano si è mosso in prima persona anche Gasperini che nella serata di ieri lo ha chiamato per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. L'Al Hilal nel frattempo ha già prenotato le visite mediche, oggi questa telenovela finirà.