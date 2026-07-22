Mentre il corteo giallorosso si sviluppa per le vie della città, in zona Eur è stata mostrata una coreografia imponente con una scritta
Festa Roma, lo striscione del corteo che celebra il logo 'ASR': "Lo stemma del popolo"
La Roma compie novantanove anni. Allo scoccare della mezzanotte sono partiti ufficialmente i festeggiamenti per le vie della città, colorante di giallorosso in diverse aree. In piazza San Silvestro è c'è stato l'appuntamento, da dove poi è partito il corteo. Nel frattempo anche al Colosseo Quadrato, in zona Eur, è stata composta una meravigliosa e imponente coreografia: "AS Roma capitolina, simbolo dell'Urba", la scritta enorme accompagnata dallo spettacolo delle torce, come si nota dal post del Roma Club New York.
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