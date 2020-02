Roma-Lecce, Kolarov segna e la Curva lo insulta: la pace con i tifosi è lontana

Continua la tensione tra Aleksandar Kolarov e i tifosi della Roma. Solo il 15 giorni fa il battibecco con la Tevere durante il match con il Bologna, ennesimo episodio che ha evidenziato il rapporto ormai non idilliaco tra il terzino e i sostenitori giallorossi. Anche stasera contro il Lecce, al momento dell’esultanza per il gol del 4-0 firmato proprio da Kolarov, dall’Olimpico si sono alzati dei fischi all’indirizzo del numero 11. Il serbo ha segnato esultando con i compagni, ma molti tifosi lo hanno fischiato, non urlando il suo nome insieme allo speaker a differenza di un’altra parte della tifoseria. Non solo, perché una parte della Curva Sud ha poi alzato un coro di insulti a Kolarov, che però non ha visto d’accordo gli altri tifosi dello stesso settore, che non hanno approvato. Altri fischi sono poi arrivati dalla Tribuna Tevere, che spesso ha avuto qualche discussione a distanza con il calciatore. Nonostante il gol, insomma, la pace sembra ancora lontana.