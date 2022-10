Roma, l’attacco è tra i peggiori in Europa. Grande attesa per la risonanza di Dybala

I giallorossi faticano in attacco e i numeri lo confermano. Nella giornata di domani è attesa la risonanza della Joya per stabilire i tempi di recupero

Antonio Cassano è tornato a parlare della Roma. L'ex fantasista ha tuonato ancora una volta contro la formazione di José Mourinho chiamata a reagire soprattutto in chiave offensiva, dopo l'infortunio di Paulo Dybala: "La Roma è terza in classifica a 18/19 punti ma fa fatica. In 11 contro 10 dal 22’ hanno preso il gol del pareggio. E sarà così fino a fine stagione perché non ha un’idea di calcio e ha dei problemi". Questo il primo messaggio lanciato da Cassano che poi conclude: "La Roma non mi esalta assolutamente".