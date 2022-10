Roma, l’attacco non va: Abraham e Pellegrini peggiori in Europa nel rapporto gol/xG

Zaniolo e il capitano non hanno ancora trovato la rete in campionato e per un mese mancherà Paulo Dybala. Mourinho dovrà correre ai ripari per non lasciare troppi punti per strada fino alla sosta per i Mondiali

I problemi in attacco della Roma sono sotto gli occhi di tutti e le statistiche sul rapporto gol/xG confermano il brutto periodo del reparto offensivo. Pellegrini e Abraham sono gli ultimi in Europa in questa classifica. Per il capitano giallorosso il rapporto è di -2,9 mentre per il centravanti inglese -2,8. Al primo posto tra i migliori neanche a dirlo c'è Haaland. Tra le squadre di Serie A la Roma è ultima per la differenza tra gli xG e le reti effettivamente realizzate (-6,92). Su 52 tiri in porta sono solo 12 i gol fatti. Mentre le conclusioni effettive sono 146. Zaniolo e Pellegrini non hanno ancora trovato la rete in campionato e per un mese mancherà Paulo Dybala. Mourinho dovrà correre ai ripari per non lasciare troppi punti per strada fino alla sosta per i Mondiali.