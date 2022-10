Ibra sfida Totti a calcio a 8: “State attenti che tra poco arrivo anche io”

«State attenti perché tra poco mi presento anch’io». Zlatan Ibrahimović manda il suo “minaccioso” saluto alla Lega Calcio a 8 e, a suo modo, apre alla possibilità di giocare insieme a Totti. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza presumibilmente, ma l’idea comincia a prendere corpo. «Però - precisa l’attaccante svedese del Milan - dovete aspettare un po’». Un bel messaggio d’augurio per la Lega Calcio a 8, fregiata di recente dal patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che del Comune di Roma e della Regione Lazio. A dare prestigio al movimento, naturalmente, anche la presenza di diversi volti noti della vecchia Serie A, come ad esempio Davide Moscardelli e Alessio Cerci, che ieri sera hanno contribuito alla vittoria per 3-1 della Totti Soccer Weese sul campo dell’Atletico Eur. Ci ha pensato proprio Totti, dal dischetto, a rompere l’equilibrio. Destro potente e preciso su cui nulla ha potuto il malcapitato Grasso. Ciò nonostante la gara è risultata comunque piuttosto ostica, tanto che i padroni di casa, a inizio ripresa, conquistano con Briotti il meritato pareggio sfruttando la concessione del secondo penalty di serata.