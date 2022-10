De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. La Roma sui social: “In bocca al lupo”

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore della Spal. Non poteva mancare il messaggio della Roma sui social: "In bocca al lupo, Daniele". L'ex capitano giallorosso dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento e domani verrà presentato in conferenza stampa. La sua prima gara vedrà la Spal impegnata in trasferta contro il Cittadella. Nel suo staff, composto da sei persone, anche Guillermo Giacomazzi, ex anche del Lecce. In Coppa Italia affronterà il Genoa e la vincente verrà all'Olimpico per sfidare la Roma.