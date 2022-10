Real Betis, Luiz Henrique si allena a parte: è a forte rischio per la Roma

Come la Roma, che ha visto Karsdorp allenarsi di nuovo in gruppo, oggi anche il Real Betis è sceso in campo per preparare la partita di giovedì sera al 'Benito Villamarin'. La notizia principale è stata l'assenza dalla seduta odierna di Luiz Henrique: il giustiziere dei giallorossi all'Olimpico ha ascoltato il discorso del mister Pellegrini e poi ha lavorato a parte. Il brasiliano, entrato al posto di Fekir contro la Roma e in gol nella ripresa, come scrive 'Marca' è in dubbio per il match che può dare la qualificazione aritmetica al Betis. Il Real ha fuori anche lo stesso Fekir e Juanmi, out giovedì così come Montoya e Loren, non in lista.