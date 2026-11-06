Non sono mesi facili quelli che sta vivendo Robinio Vaz in Inghilterra. L'attaccante di proprietà della Roma, ceduto la scorsa estate all'Hull City in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 30, non ha ancora trovato il feeling giusto con la Premier League. E, di questo passo, un ritorno nella Capitale al termine della stagione appare sempre più probabile. Nell'ultimo fine settimana, poi, un'altra batosta: l'attaccante francese è stato schierato titolare, sì, ma nella formazione Primavera. L'U21 dell'Hull City ha battuto 1-0 il Derby County e Robinio Vaz ha sfiorato il gol in più occasioni. Il motivo di questa 'retrocessione'? La sua condizione non era stata ritenuta idonea per giocare in prima squadra, essendo reduce da un infortunio al polpaccio. Fino a questo momento, ad ogni modo, sono cinque le presenze in Premier, ma per un totale di 50'.