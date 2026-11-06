Vigilia di Roma-Sassuolo in casa giallorossa, ma l'emergenza dalle parti di Trigoria non sembra volersi placare in vista dell'ultima sfida prima della sosta per le Nazionali di novembre. L'impegno di domani sera all'Olimpico contro i neroverdi dell'ex Aquilani rappresenta la nona partita in 27 giorni per la squadra di Gasp. Che spera di recuperare qualcuno, ma probabilmente non ce la farà. Sicuramente out Svilar e Rensch, così come Dybala che anche ieri si è allenato a parte. Alla ripresa non ha lavorato neanche Mancini, ma nessun allarme: solo gestione per il numero 23, in ballottaggio con Balerdi per partire dal 1' contro il Sassuolo. Qualche speranza per Koné: come riportato da Il Messaggero, ieri il centrocampista transalpino ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e oggi effettuerà un provino per provare almeno a tornare nella lista dei convocati. Secondo Leggo, Manu vorrebbe giocare e poi rispondere alla chiamata dalla Francia. La Roma però frena, visto il lungo stop e le frequenti ricadute del centrocampista. La sensazione, dunque, è che le prossime ore possano essere decisive. In bilico c'è anche Gollini: a Trigoria stanno procedendo con infiltrazioni per risolvere il problema alla schiena che lo ha costretto a dare forfait all'Old Trafford contro il Manchester United. Il portiere farà di tutto per recuperare, ma intanto si scalda Vasquez. L'ultima presenza in campionato del colombiano risale al 25 maggio 2025, in maglia Empoli.