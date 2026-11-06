Il Chelsea sarebbe disposto a cedere l'attaccante classe 2004 in prestito a gennaio. Su di lui ci sarebbero anche Lipsia e Eintracht Francoforte

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Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni

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Gennaio si avvicina e, con il primo mese dell'anno, si apre anche la finestra invernale di calciomercato. La Roma dovrà intervenire principalmente per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gasperini. Tra i tanti nomi accostati al club giallorosso nelle ultime settimane c'è anche Jamie Bynoe-Gittens. La priorità in avanti resta sempre e comunque Endrick, che non sta trovando spazio al Real Madrid. Ma contatti ci sono stati anche per l'attaccante inglese classe 2004, solo 2 presenze stagionali in Carabao Cup complice un problema alla caviglia. Secondo TeamTalk il Chelsea sarebbe disposto a cedere l'ala sinistra in prestito a gennaio, con la Roma alla finestra e in pole in caso di cessione. Anche dalla Germania due club hanno chiesto informazioni sul 22enne, Lipsia e Eintracht Francoforte, ma è dall'Inghilterra che il club giallorosso troverebbe la concorrenza più ampia. Leeds e Sunderland hanno mostrato interesse, l'Everton stima il giocatore da tempo e il Crystal Palace potrebbe subentrare in un possibile affare.

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